Inter, al lavoro per il futuro. Tuttosport: "La difesa del domani"

L'Inter lavora già per la squadra del futuro. Marotta e co. sono infatti all'opera per riprogrammare la rosa della prossima stagione, a partire dalla difesa. Il 30 giugno 2025, come riporta Tuttosport, scadranno i contratti delle due colonne nerazzurre, Acerbi e De Vrij. Per il domani, quindi, si pensa a qualche giovane prospetto che sia economicamente alla portata. I primi della lista sarebbero Buongiorno e Scalvini, ma viste le alte quotazioni la dirigenza pensa ai piani B come Yoro e Hato. Ma attenzione anche ai parametri zero.