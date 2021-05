Inter, boom scudetto. Tuttosport: "La rosa ora vale almeno 200 milioni in più"

"La rosa ora vale almeno 200 milioni in più", titola Tuttosport sull'Inter. Uno scudetto che vale oro e favorisce l'ottenimento di fondi da Bain Capital. Presto le casse societarie verranno innaffiate da circa 270 milioni di euro. Questo risolverà i problemi di liquidità del club. Ma il rischio di sacrificare un big entro il 30 giugno resta comunque. Il piano A però tiene conto dei tanti prestiti in giro per l'Europa, che potrebbero aiutare a sistemare i conti: da Nainngolan a Dalbert, passando per Joao Mario, Lazaro, Dimarco, Di Gregorio, Brazao, Gravillon, Salcedo, Males e Mulattieri. Oppure una maxi plusvalenza, ovvero la cessione di un big: Lukaku resterà, gli indiziati potrebbero essere Lautaro Martinez o Brozovic. Ma lo scudetto rende appetibili numerosi giocatori nerazzurri. Senza dimenticare l'intenzione di abbassare il monte ingaggi, con Arturo Vidal indiziato numero uno alla partenza.