Inter Campione, Leggo: "Inizia l'era di Conte undici anni dopo Mourinho"

"Inizia l'era di Conte undici anni dopo Mourinho", titola Leggo. La gioia più attesa arriva in differita. Con 24 ore di ritardo dalla gara vinta dall'Inter, ma a ogni latitudine è festa nerazzurra. L'Inter è tornata campione dopo 11 anni e lo ha fatto con 4 turni di anticipo. Per Conte è il quarto titolo in Italia, il primo con l'Inter. Negli occhi di tutti c'è la cavalcata nel ritorno dell'Inter: 41 punti su 45. Un turbodiesel targato Zhang, prima proprietà straniera a vincere in Italia.