Inter Campione, Tuttosport apre con le parole di Conte: "Siamo nella storia"

"Siamo nella storia". Apre con le parole di Antonio Conte Tuttosport in edicola questa mattina. Il 19° scuetto è quello della liberazione dopo 11 lunghissimi anni ed è tempo di festa: in spogliatoio, in pullman e anche in aeroporto in Calabria dopo la sfida al Crotone. Conte si gode adesso il riposo del guerriero dopo aver portato a termine la missione più difficile da quando allena: "Non era una scelta facile andare all'Inter in un momento in cui la squadra non era attrezzata e competitiva per vincere qualcosa di importante. Ho vinto nonostante ci fossero tutte le condizioni più difficili. I ragazzi si sono fidati ciecamente del sottoscritto".