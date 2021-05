Inter-Conte, il passo d'addio. Corriere dello Sport: "Per l'ex CT c'è l'idea Tottenham"

"Per l'ex CT c'è l'idea Tottenham", si legge stamane sul Corriere dello Sport. L'Inter e Conte sono sempre più lontani, o meglio sempre più vicini alla risoluzione e all'addio. La linea di austerity varata da Zhang non è piaciuta a Conte, sempre più convinto che non si possa continuare a certe condizioni. Ed il grande giorno dell'addio potrebbe essere domani: se arriverà una buonuscita, come chiede Conte, o meno, è tutto da vedere. Poi sarà caccia ad un nuovo tecnico: Allegri, Mihajlovic, Fonseca e Sarri i nomi sul taccuino. E Conte? C'è il Tottenham, oppure un anno sabbatico.