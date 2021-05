Inter, dialogo aperto con Lautaro. Gazzetta dello Sport: "Contatti con l'agente per il rinnovo"

"Contatti con l'agente per il rinnovo", scrive oggi La Gazzetta dello Sport su Lautaro Martinez. Una telefonata non risolve i problemi, ma può migliorare gli umori. L'Inter ha aperto i dialoghi con il nuovo agente di Lautaro. Il passo del club è segnale di una volontà precisa: tenerlo a Milano. Piace a tutti, all'Atletico, ma anche all'Inter stessa, che potrebbe vacillare solo davanti ad un'offerta di circa 80 milioni di euro. Ma in questo momento storico, chi può permettersi una simile spesa? E se si dovesse fare una classifica degli incedibili, Lautaro sarebbe subito dopo Lukaku e Barella. E allora ecco la telefonata, toni distensivi per provare ad allungare il rapporto, sulla base di quei 4.5 milioni più bonus su cui già si trattava. Se ne riparlerà nel dettaglio nei prossimi giorni.