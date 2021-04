Inter, Conte alla rovescia. Gazzetta: "Sei punti in 4 giorni per il matchpoint"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al campionato e all'Inter sempre più vicina allo Scudetto: "Sei punti in 4 giorni per il matchpoint" scrive il quotidiano rosa. Accantonato il discorso Superlega, l'Inter, ironia della sorte, si ritrova ad affrontare un avversario lontanissimo dai discorsi del super torneo: lo Spezia. La società con il monte ingaggi più basso della Serie A (Lukaku e Lautaro insieme guadagnano quanto gli spezzini). Il traguardo si avvicina e il piano è semplice: 6 punti in 4 giorni, contro Spezia e Verona. Se l'Inter centrasse il doppio obiettivo e se il Milan perdesse una delle prossime due gare contro Sassuolo o Lazio, il primo maggio, contro il Crotone, ci sarebbe il primo match point Scudetto per i nerazzurri.