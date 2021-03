Inter, Tuttosport: "Conte-Toro, è un derby. Ma starà in uno skybox"

vedi letture

"Conte-Toro, è un derby. Ma starà in uno skybox". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato all'Inter. Il tecnico nerazzurro, ex bianconero, sfiderà il Torino questo pomeriggio per cercare di allungare il divario col Milan al secondo posto. Conte però non potrà essere a bordo campo a seguire la squadra a causa della squalifica in seguito all'espulsione rimediata nel match contro l'Atalanta.