Inter, incontro tra Oaktree e Inzaghi: previsto un rinnovo, sul tavolo anche il mercato

Ci sarà presto un incontro tra Simone Inzaghi e il fondo americano Oaktree. Oggi Cano e Ralph, i punti di riferimento del fondo, saranno a Milano per dare il via a una serie di incontri e di riunioni, finalizzati a conoscere ogni aspetto della società: dai responsabili alle aree di competenza, dalle figure professionali ai rispettivi ruoli e incarichi. Sarà previsto un incontro anche per il rinnovo del tecnico: il terzo in tre anni. Sul tavolo anche le mosse per l'obiettivo Champions. In attesa che arrivino Taremi e Zielinsky, l'allenatore spinge anche per Gudmundsson, e intanto Bento è stato scelto come vice Sommer. A riportarlo è il Corriere dello Sport.