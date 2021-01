Inter, la priorità è Paredes. Gazzetta dello Sport: "Tutto passa da Eriksen"

Inter, la priorità è Paredes. "Tutto passa da Eriksen" scrive Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. A Conte potrebbe servire un nuovo centrocampista, un mediano abile ad arginare e a ripartire, e Paredes, tra quelli su piazza, sembra essere il profilo maggiormente gradito. Paredes è un desiderio, neanche tanto nascosto, del tecnico. Difficile da realizzare ma non impossibile, sarebbe benzina altamente necessaria. Lì in mezzo Vidal delude, Gagliardini non è un titolare e il ritorno di Vecino resta un incognita. E poi Brozovic, l’unico con caratteristiche da regista, da quando è guarito dal covid non ha mai riposato: il rischio di sovra-utilizzo è quanto mai reale. Conte aveva chiesto Kanté, giocatore manifesto del suo modo di intendere il calcio, Paredes, seppur con caratteristiche diverse, appartiene alla stessa specie. Tutto però passa dalla cessione di Eriksen, che Mou riabbraccerebbe volentieri al Tottenham. Pochettino e Leonardo al Psg corteggiano, invece, Dele Alli: a quel punto, a chiudere l’incastro di prestiti sarebbe Paredes diretto a Milano. Un triangolo complesso, ma su cui sono al lavoro gli intermediari.