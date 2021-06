Inter, Raspadori è la seconda priorità. Corriere dello Sport: "Altro sondaggio con l'agente"

Con la cessione di Hakimi quasi formalizzata (si cercherà di chiudere entro mercoledì), l'Inter è al lavoro anche per rinforzare la rosa per la prossima stagione. A prescindere dalla permanenza o meno di Lautaro Martinez, la società di Viale della Liberazione monitora la situazione relativa a Giacomo Raspadori. Il suo agente, Tullio Tinti, era nella sede nerazzurra ieri per parlare dei giovani della Primavera e del rinnovo già chiuso di Ranocchia ma ufficiosamente si è parlato anche del talento del Sassuolo. Marotta martedì sarà a Rimini per l'inaugurazione del calciomercato e incontrerà l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali.