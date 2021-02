Inter, Suning garantisce l'appoggio. Tuttosport: "E Zanetti sarà l'immagine del club"

vedi letture

"Inter, Suning garantisce l'appoggio. E Zanetti sarà l'immagine del club" scrive Tuttosport occupandosi della situazione in casa Inter. Suning cerca nuovi soci, nonostante abbia garantito l'impegno per la continuità aziendale. La relazione sul primo semestre 2020-21 di Inter Communication è la dimostrazione della necessità di percorrere strade alternative a causa delle difficoltà del colosso di Nanchino. Dalla relazione emergono dati importanti a partire dai 55,7 milioni di ricavi da sponsor ancora non incassati a causa delle difficoltà di esportare capitali dalla Cina, oltre ai 60 milioni di mancati introiti da stadio con i nerazzurri costretti ad aprire una linea di credito da 50 milioni per affrontare questi flussi di cassa difficoltosi. Intanto, Javier Zanetti sarà il volto principale del club in questo fine settimane, a causa delle positività di altri membri della dirigenza. Virtualmente, il capitano torna a indossare la fascia.