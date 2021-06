Italia, a te il Belgio. Tuttosport: "Decide Hazard junior, Portogallo out"

vedi letture

Il Belgio batte di misura il Portogallo e si guadagna i quarti di finale contro l'Italia. Tuttosport in edicola questa mattina spiega come la sfida di ieri sia stata molto tattica e decisa sal solido episodio, un tiro dalla distanza di Thorgan Hazard, la cui traiettoria ha assunto una curva tale da mettere fuori causa Rui Patricio. CR7 ingoia un altro rospo amaro dopo le fatiche di Champions con la Juventus. La Nazionale di Martinez è da rispettare, ma non da temere perché non pare irresistibile, con un centrocampo compassato e Lukaku ingabbiato dalla retroguardia avversaria. Anche se ieri non hanno incantato, le assenze di Eden Hazard e De Bruyne peserebbero in maniera importante, ma pensare di trovare una controparte ferita sarebbe peccato mortale.