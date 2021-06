Italia-Galles, la moviola de La Gazzetta dello Sport: Ampadu duro, rosso che ci può stare"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla moviola di Italia-Galles: Ampadu duro, rosso che ci può stare". Hategan non ha avuto molto da fare nella sfida dell'Olimpico. Un solo vero episodio da analizzare, il rosso diretto ad Ampadu dopo l'entrata su Bernardeschi. Per la Rosea è un rosso che ci può stare: "entrata giudicata di grave pericolosità, più che altro perché a gamba un po' troppo alta. Non un'espulsione forse evidente ma nemmeno sbagliata". Ok i gialli. Timide proteste di Palmieri che nel primo tempo cade in area: non c'è nulla.