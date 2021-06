Italia, la prova del 9. Il QS: "Raspadori nuovo Pablito? L'investitura di Mancini"

L'Italia si prepara a scendere in campo contro la Repubblica Ceca nell'ultimo test amichevole prima del debutto nell'Europeo. Le scelte che Mancini farà questa sera - scrive il QS - saranno bene o male il "copia e incolla" di quel che sarà contro la Turchia. Il c.t. ha deciso di portare con sé Giacomo Raspadori: "Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi", la sua investitura nella conferenza di ieri per il talento del Sassuolo. I dubbi di Mancio riguardano soprattutto l'attacco: chi, tra Belotti e Immobile, sarà il centravanti titolare? Il laziale è in leggero vantaggio, ma considerando che nessuno dei due rappresenta la punta ideale del commissario tecnico, chissà che alla fine non possa spuntarla proprio Raspadori.