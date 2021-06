Italia, un'altra notte magica. Gazzetta dello Sport: "Battere la Svizzera vale gli ottavi"

Vincere per ipotecare gli ottavi e cavalcare la scia dell'entusiasmo. Garlando su La Gazzetta dello Sport, introduce la partita di questa sera contro la Svizzera, la seconda del girone, definendola una buccia di banana in tema di insidie. Infatti tendenzialmente si tende a partire forte nella gara d'esordio, per poi rallentare e rischiare di inciampare nella successiva. È accaduto anche ai mondiali del 2006, ricorda Garlando, dove dopo l'esordio vincente contro il Ghana, l'Italia è inciampata negli Usa. Inoltre la Svizzera è un avversario ostico e non va sottovalutato, nonostante la prestazione deludente delle sue stelle nella gara contro il Galles. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Roberto Mancini non si fida del turnover e, terzino destro a parte, conferma i titolari della gara contro la Turchia. Tra le maglie avversarie, occhi puntati su Freuler, uno dei migliori dello scorso campionato, dietro solo a Lukaku, ma anche all'ex interista Shaqiri, per il quale Mancini ha speso parole al miele, considerandolo uno delle mezzepunte più forti al mondo. Ma il più pericoloso della Svizzera è senza dubbio Breel-Donald Embolo: protagonista della gara d'esordio con gol e giocate di personalità, può rappresentare una spina nel fianco per la retroguardia azzurra.