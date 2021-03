Italia vince senza convincere. Il QS: "A Parma poco caviale, il gioco è sbilenco"

Il QS in edicola questa mattina dedica il titolo seguente all'Italia: "A Parma poco caviale. Squadra spocchiosa e gioco sbilenco". E' logico non prenderla bene quando si ha di fronte una Nazionale sì vincente, ma sul piano del gioco ed estetica un po' poco convincente. Soltanto la prima mezz'ora è stata all'altezza delle aspettative perché la ripresa, tra errori e inutili estetismi, ha fatto sì che l'Italia si perdesse in un'inedita mediocrità che ha regalato l'occasione giusta agli irlandesi per rientrare in partita.