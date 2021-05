Jacobelli su Tuttosport: "Juve rischia due anni fuori dalle coppe, ma ne vale la pena per Perez?"

Nel suo commento su Tuttosport il direttore Xavier Jacobelli ha parlato della vicenda Superlega focalizzando l'attenzione sulla posizione della Juve. Jacobelli scrive che l'aria che tira a Nyon, non promette nulla di buono per i ribelli. La decisone finale per il momento sembra congelata e solo rimandata a conclusione delle due finali di Europa League e Champions League. Ma i due anni di esclusione dalle coppe europee sono la spada di Damocle che pende sulle teste di Perez, Agnelli e Laporta. La domanda che pone Jacobelli è: "Juve, vale la pena morire per Perez?".