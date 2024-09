Juventus, Danilo è un caso: 5 minuti giocati in 3 partite. E dal Brasile arriva un messaggio

vedi letture

Come scritto da La Stampa, nell'ottimo inizio di stagione della Juventus in campionato a tenere banco è la situazione legata al capitano Danilo, che nel Brasile ha giocato per tutti i 90 minuti avuti a disposizione, ma in bianconero ha raccolto appena 5 minuti in 3 partite contro il Verona a vittoria ampiamente raggiunta. Una bocciatura piuttosto esplicita da parte di Thiago Motta, accettata senza una parola dal terzino che dal canto suo vuole già mettersi a lavoro per convincere il tecnico.

"Giocare in Nazionele è motivo di grande orgoglio: sono qui da 13 anni, mi sento bene fisicamente e mentalmente e finché sono così, e vogliono che stia qui, difenderò la maglia con le unghie e con i denti", ha detto Danilo dopo la vittoria per 1-0 contro Ecuador. Parole da leader ma che per qualcuno contengono anche un messaggio rivolto alla Juve.