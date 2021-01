Juventus, ecco come Paratici ha scoperto McKennie. L'americano ora vale già il doppio

"Ecco come Paratici ha scoperto McKennie. Ora l'americano vale già il doppio", titola stamane Tuttosport. E' stato un colpo di fulmine e ha squarciato la noia da lockdown di Fabio Paratici. Noia si fa per dire perché in quel periodo c'erano parecchie questioni da gestire, ma l'assenza di partite pesava. Dopo averlo visto alla ripresa della Bundesliga, Paratici ha approfondito, si è studiato altre partite, si è confrontato con i suoi collaboratori e ha iniziato a raccogliere quante più informazioni sul centrocampista americano. Poi è stato proposto ad Andrea Pirlo che ha detto subito sì dando il via all'operazione: 23 milioni più bonus, che potrebbero portare l'investimento a massimo 30 milioni. Cifra che ora fa sorridere, perché ne vale praticamente il doppio.