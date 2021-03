Juventus, niente Lazio per Chiellini. Tuttosport: "Si riprenderà la difesa col Porto"

vedi letture

Giorgio Chiellini non ce la fa a recuperare per la gara di stasera con la Lazio. Come scrive Tuttosport il capitano bianconero, ko nel match d'andata contro il Porto, non riesce a rientrare questa sera. Continuerà a seguire un programma mirato per essere tra i protagonisti di martedì per la gara di ritorno coi portoghesi. La Juve aspetta il suo capitano, che evidentemente non ha voluto affrettare il rientro per essere presente al 100% per la gara da dentro o fuori di martedì sera.