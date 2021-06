Juventus, rebus CR7. Tuttosport: "L'asso portoghese frena il mercato bianconero"

"L'asso portoghese frena il mercato bianconero", titola Tuttosport su Cristiano Ronaldo. In teoria per rimanere CR7 non avrebbe bisogno di dire niente, basterebbe il silenzio ed onorare il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. In pratica sta valutando di lasciare la Juventus con un anno di anticipo. Deluso dall'ultimo campionato e dall'uscita dalla Champions agli ottavi. E la qualificazione Champions all'ultima giornata non ha fugato i dubbi del campione portoghese. Manchester United e Paris Saint Germain restano alla finestra. E la Juventus anche, pronta a fare buon viso ad entrambe le soluzioni: se resterà avrà uno degli attaccanti più forti di sempre, se andrà risparmierà 58 milioni lordi di ingaggio e 25 di ammortamento. Una medaglia con due lati allettanti. L'incertezza potrebbe durare fino alla fine dell'Europeo del Portogallo: CR7 è completamente concentrato lì al momento.