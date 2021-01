Juventus, spirito ritrovato. La Stampa: "Ecco le tre mosse vincenti di mister Pirlo"

La Stampa riporta che, dopo la vittoria sul Milan, alla Continassa sorridono tutti, pur rimanendo concentrati: risuonano le parole di Pirlo, che nello spogliatoio di San Siro ha chiesto alla sua Juventus di custodire lo spirito ritrovato. Il tecnico anche se come sempre non mostra emozioni sul volto cova dentro di sé sollievo e convinzione, soprattutto per la coesione forte della squadra dopo un successo d'oro. Le mosse determinanti sono state occultare le assenze Covid di Alex Sandro e Cuadrado insistendo su Frabotta e confermando Chiesa, determinante. Terza mossa: i cambi. Non casualmente Dejan Kulusevski, schierato da punta, e Weston McKennie, entrati insieme in campo, hanno confezionato la rete che ha chiuso il match. Senza contare l'innesto, tra gli scetticisimi, di Dybala, autore di due assist. La parola d'ordine ora è solo continuità.