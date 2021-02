Juventus, torna in mente la rimonta del 2016. Tuttosport: "E Pirlo ha due squadre per l'impresa"

L'edizione di Tuttosport oggi in edicola titola stamane sulla Juventus: "E Pirlo ha due squadre per l'impresa". Tutti allegri in casa bianconera, e quell'Allegri (Massimiliano), già tecnico bianconero, e proverbialmente famoso per i suoi metodi pragmatici ed efficaci, a molti è tornato in mente osservando il modo in cui la Juventus è riuscita a battere la Roma sabato sera. Cioè con cinismo, con saggezza, con intelligenza nella lettura dei momenti: il momento per stare accorti, il momento per ripartire, il momento per riprendere fiato, quello per far sfogare l’avversario e poi castigarlo definitivamente. Senza esagerare, senza sprecare le energie, senza strafare. Con... “halma”, come avrebbe sottolineato il livornese, previa parlata livornese. E tra l’altro, sempre rievocando l’ex tecnico juventino, è soggiunto in memoria in particolar modo il secondo dei 5 scudetti conquistato a Torino dopo una rimonta che ebbe dell’incredibile (la Juventus era scivolata persino oltre il decimo posto in classifica) e nella quale Allegri aveva creduto financo nei momenti più nefasti.

Ebbene, in questa stagione la Juventus non ha toccato livelli così bassi come allora, ma è indubbio che la sue quotazioni si siano ribassate parecchio dopo i deludenti pareggi contro Crotone, Verona, Benevento, dopo la batosta subita dalla Fiorentina. Scivoloni che l’avevano anche portata fuori dalla zona europa. Nel nuovo anno, però, l’andazzo è letteralmente cambiato. E nonostante il ko contro l’Inter - o forse persino grazie ad esso - la squadra di Andrea Pirlo sembra aver una volta per tutto trovato solidità difensiva determinazionee, gioco che hanno permesso di recuperare posti in graduatoria. Sabato, appunto, è stato sancito il sorpasso sulla Roma (terzo posto) e ora Ronaldo e compagni sono direttamente in scia delle milanesi. E sono due gli aspetti che fanno sorridere i bianconeri: 1) spirito di squadra e compattezza; 2) una rosa che, oggettivamente, gli altri se la sognano, in termini di abbondanza e qualità.