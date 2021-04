Kean alla Gazzetta dello Sport: "La Juve sarà sempre nel cuore. Se tornerò? Non lo so"

L'attaccante del Psg Moise Kean ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla del suo passato bianconero. Queste le sue parole: "Sinceramente andare via dalla Juve un po' mi è dispiaciuto. La Juve mi ha dato tutto, sono cresciuto lì, senza la società non sarei dove sono ora. Ma poi ho capito che la vita di un calciatore è così e me ne sono fatto una ragione. La Juve mi resterà sempre nel cuore".

Su un possibile ritorno in bianconero: "Non lo so. Ora mi godo le semifinali. Se sapessimo cosa succede domani, saremmo tutti ricchi".