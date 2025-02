Kolo Muani convince la Juventus: il piano di Giuntoli per provare a strapparlo al Psg

In appena un mese Kolo Muani ha convinto la Juventus: è lui l'uomo giusto a cui affidare l'attacco del futuro. Motivo per cui, racconta oggi Tuttosport, il club bianconero ha già avviato i contatti con il Psg per provare a trattenere il francese (ora in prestito) a Torino. L'idea del dt Giuntoli è chiara: un prestito oneroso (5-6 milioni almeno) con diritto di riscatto che può però diventare obbligo a partire da 2026 e a condizioni semplici.

Per spiegare il perché di questa formula il quotidiano torinese ricorda che in estate il giocatore peserà a bilancio 57 milioni per il club parigino, mentre l’anno successivo il valore scenderà a 38 milioni. "Tradotto: con un pacchetto da 50 milioni la Juve si regalerebbe il top player per l’attacco, permettendo nel 2026 ai transalpini pure di registrare una interessante plusvalenza a bilancio", si legge su TS.