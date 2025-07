"Sette colpi decisi e rumorosi": chi sono gli acquisti che ha in mente la Juventus

Sette colpi decisi e rumorosi. È questo l'obiettivo della Juventus sul mercato, a detta del quotidiano Tuttosport. In casa bianconera è pronta una semi-rivoluzione, che partirà però da due giocatori che facevano già parte della rosa di questa stagione: Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani, due riscatti da chiudere quanto prima.

Il punto sui riscatti

Per l'attaccante francese, la Juve è fiduciosa di trovarsi a metà strada con il PSG - inamovibile sulla formula del prestito, e cioè sull’obbligo di riscatto - sfruttando la volontà del giocatore, che a Torino è tornato a sentirsi importante dopo un anno ai margini con mister Luis Enrique. Per Chico, invece, si attende una risposta dal Porto all’ultimo rialzo della Vecchia Signora, comunque ancora distante dai 30 milioni della famosa clausola di risoluzione.

Gli altri acquisti nel mirino

Nel frattempo Comolli lavora ai fianchi del Manchester United per definire l'arrivo di Jadon Sancho, esterno offensivo che sta trattando coi Red Devils per la sua buonuscita. Poi, sarà la volta del sostituto di Vlahovic (se si riuscirà a sbrogliare la situazione del serbo) in attacco, del sostituto di Weah (a un passo dal Marsiglia) sulla fascia destra e del sostituto di Douglas Luiz in mediana. Infine, gli acquisti meno "urgenti": il sostituto di Perin in porta e il difensore centrale.