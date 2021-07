L'apertura de Il Messaggero sulla Nazionale: "I fratelli d'Italia"

"I fratelli d'Italia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Messaggero nell'edizione odierna. Mattarella e Draghi esaltano la Nazionale neocampione di Europa. Folla in strada a Roma per gli azzurri che hanno esibito la coppa sul bus scoperto. La vittoria della squadra di Roberto Mancini ha il sapore della rinascita.