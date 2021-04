L'apertura de L'Equipe sul PSG troppo spesso ko in casa: "Un campo da reincantare"

vedi letture

"Un campo da reincantare", titola in prima pagina l'edizione odierna del quotidiano francese L'Equipe. Vincente per 3-2 all'andata, il PSG si aspetta un altro duello agguerrito contro il Bayern. Troppo spesso in difficoltà al Parc des Pinces in questa stagione - si legge - dovrà fare una partita notevole per arrivare in semifinale.