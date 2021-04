L'apertura de La Gazzetta dello Sport sui bianconeri: "Juve cambia tutto"

vedi letture

"Juve cambia tutto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Si va verso una rivoluzione con Elkann che ha incontrato Agnelli. Allegri si prepara al ritorno per fare il manager alla Ferguson. Presidenza: c'è Nasi per il futuro, mentre prende quota l'idea Giuntoli come ds. E in finale di Coppa Italia ci saranno 4.300 spettatori con il sì del Governo.

Roma - C'è spazio per i giallorossi nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Sei a terra". Prima Pellegrini e poi Dzeko illudono, ma poi il Manchester United dilaga: 6-2. Fonseca: "Pagati i tre infortuni, nella ripresa inesistenti". Nell'altra semifinale il Villarreal supera l'Arsenal 2-1.

Inter - Anche i nerazzurri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del giornale con questo titolo: "Con Zhang è in arrivo lo scudetto express". Primato in vista per la proprietà cinese. In passato, nella storia del club, nessun presidente è mai riuscito a vincere il tricolore così in fretta dal momento in cui si è insediato.

Milan - "Ibra e rossoneri da volata all'esame Super Pippo". Questo il titolo che il quotidiano dedica alla squadra di Pioli nel taglio alto della prima pagina. Prima volta a San Siro come nemico per l'ex numero 9, ma essendo immischiato nella lotta per evitare la retrocessione ha bisogno essenziale di punti.