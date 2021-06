L'apertura de La Stampa sull'Italia: "Azzurro Europa"

"Azzurro Europa". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Stampa nell'edizione odierna. Via all'Europeo del ritorno alla normalità, Italia in campo contro la Turchia. L'obiettivo è quello di entusiasmare il Paese che esce dalla pandemia. Presenti 14.000 tifosi, in tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.