L'apertura del Corriere dello Sport, 5 esperti a Mancini: "Locatelli intoccabile"

vedi letture

"Locatelli intoccabile" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. I consigli al c.t. Mancini da parte di 5 esperti: conferma per il centrocampista del Sassuolo. Verratti al rientro con il Galles ma ormai Manuel è un punto fermo. Domenica turnover per l'Italia. Buone notizie da Giorgio Chiellini: è in miglioramento, sarà disponibile per gli ottavi.

Panchine bollenti - "Gattuso verso il Tottenham, Viola su Italiano": cambiano gli scenari in Italia e all'estero. Rescisso il contratto tra la Fiorentina e Rino, che ora tratta con il Tottenham di Paratici. Commisso vuole Italiano, che ha appena rinnovato con lo Spezia e ha una clausola rescissoria da 1 milione. Fonseca l'alternativa. Dallo Stoccarda è in arrivo Nico Gonzalez.

Europeo - "Il calcio lo onora, Chris operato": tutti fermi per Eriksen, poi il Belgio batte la Danimarca in rimonta per 2-1. In serata vittoria anche per l'Olanda contro l'Austria, nel pomeriggio successo dell'Ucraina contro la Macedonia del Nord: "C'è l'Austria sulla strada degli Azzurri".