L'apertura del Corriere dello Sport col successo rossonero: "Milan a reazione"

Il Milan batte il Torino dopo il k.o. di quattro giorni fa contro la Juventus e allunga in vetta alla classifica. "Milan a reazione", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che ricorda poi come la bella notizia sia anche il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, nel finale della partita, a un mese e mezzo dall'ultima volta.