L'apertura del Corriere dello Sport con la vittoria contro la Lazio: "Juve, fiamme negli occhi"

vedi letture

"Juve, fiamme negli occhi". E' questo il titolo d'apertura che il Corriere dello Sport dedica alla vittoria dela Juventus in casa con la Lazio. Senza Cristiano Ronaldo per 70', i bianconeri sono stati bravi a ribaltare il vantaggio illusorio di Correa prima con la rete di Rabiot, poi con la doppietta di Morata nella ripresa. Ora per la Vecchia Signora testa al Porto in Champions League.

Intervista a Gravina. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna propone anche un'intervista esclusiva a Gabriele Gravina, presidente della FIGC rieletto recentemente, che si è espresso così sul tema vaccini: "Vaccinaimo noi l'Italia. Il calcio è pronto a offrire i suoi hub sportivi per accelerare l'immunizzazione del nostro Paese".

In casa Milan. Alla vigilia della partita fondamentale contro l'Hellas Verona si è parlato invece della possibilità di un fondo che fa capo ad un importante uomo d'affari moldavo, Alexandr Jucov, il quale si dice interessato all'acquisto del Milan. Elliott, però, tace. Il Corriere dello Sport dedica a questo tema il suo titolo sui rossoneri: "Milan, ora spunta il fondo WLT 'Voglio il club'".