L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte assediato"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Conte assediato". Stasera l'Inter sfida l'Atalanta ed in conferenza della vigilia il tecnico nerazzurro dichiara: "Scudetto? Non mi sono mai nascosto". Ma dietro l'Inter vincono tutte, con il Milan corsaro a Verona e la Juventus che sabato si è imposta sulla Lazio in rimonta. Stasera una sfida importantissima e complicata con Gasperini che carica: "Possiamo fare ancora meglio".

Insigne, la notte della riscossa - E' arrivata una vittoria ieri sera per il Napoli, un netto 3 a 1 sul Bologna in cui si sono visti sprazzi di grande calcio, con un Insigne in grande forma e autore di una doppietta oltre che un ritrovato Osimhen, al rientro e subito in gol. Poco da fare per il Bologna contro lo strapotere azzurro di ieri sera.