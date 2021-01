L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte spegne la Juve"

"Conte spegne la Juve", titola così in apertura il Corriere dello Sport oggi in edicola. I nerazzurri dominano la Juventus, con il successo firmato da Vidal e Barella, e volano a +7 sui bianconeri, raggiungendo il Milan in testa alla classifica in attesa della sfida di stasera dei rossoneri. Per una notte le milanesi sono rimaste appaiate in testa. Il commento di Conte: "La mia Inter quasi perfetta. Società? Sapevo da agosto".

Napoli travolgente, Fiorentina umiliata - Ieri alle 12.30 al Diego Armando Maradona di Napoli è andato in scena il match tra Napoli e Fiorentina, terminato con il punteggio tennistico di sei a zero per gli azzurri. Partita mai in discussione, con gli uomini di Gattuso avanti già dopo 5 minuti con Insigne e andati al riposo sul 4 a 0.