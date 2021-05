L'apertura del Corriere dello Sport: "Daje Mou!"

Colpo dei Friedkin che riportano in Italia Josè Mourinho dopo 11 anni dal Triplete, ed il Corriere dello Sport titola: "Daje Mou!". "Io alla Roma per l'ambizione del club e la passione dei tifosi", le prime parole del tecnico portoghese, poco dopo l'ufficializzazione dell'affare. Ha firmato fino al 2024 per 7 milioni di euro l'anno. Friedkin: "Con lui mentalità vincente e solida".

City, c'è la prima finale - Prima finale di Champions League della storia del Manchester City, che centra l'obiettivo superando il Paris Saint Germain per due reti a zero grazie ad una doppietta di Mahrez. Stasera andrà in scena l'altra semifinale, tra Chelsea e Real Madrid, che partiranno dall'1 a 1 dell'andata.