L'apertura del Corriere dello Sport dedicata a Roberto Mancini: "Mister Italia"

Prima il personaggio Roberto Mancini divideva. Da quando è diventato commissario tecnico della Nazionale, invece, ha fatto innamorare tutti. Di sé e dei suoi azzurri. Lo scrive il Corriere dello Sport, che in prima pagina titola "Mister Italia", raccontando il c.t. e proiettandosi alla Spagna attraverso le sue parole: "Noi senza limiti".

L'Inghilterra vola. Niente da fare per Andriy Shevchenko, che deve arrendersi alla forza dell'Inghilterra: Ucraina fuori, Tre Leoni alla Final Four di Wembley con Italia, Spagna e Danimarca, brava a battere di misura la Repubblica Ceca. Il Corriere dello Sport dedica un titolo in prima pagina anche alle due semifinali disputatesi ieri: "L'Inghilterra travolge Sheva. Kane (doppietta) sfida Kjaer".