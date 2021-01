L'apertura del Corriere dello Sport: "Ibra, la sentenza"

Sono bastati sette minuti a Zlatan Ibrahimovic per tornare protagonista con il suo Milan, ed il Corriere dello Sport titola: "Ibra, la sentenza". Con due reti, una per tempo, lo svedese stende il Cagliari e riporta il Milan a +3 sull'Inter. 12 reti in campionato, una ogni 52 minuti, numeri impressionanti per Ibrahimovic che a fine gara dichiara: "Motivato dai giovani. Resto qui? Ora dipende da Maldini..:".

Roma, derby da cancellare - Torna in campo stasera la Roma, con la sfida allo Spezia valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma questa sera alle 21.15. Subito un'occasione per riscattare il derby perso in malo modo, che ha minato l'entusiasmo attorno alla squadra giallorossa.