L'apertura del Corriere dello Sport: "Insigne, eurocaso"

"Insigne, eurocaso", scrive stamane il Corriere dello Sport in apertura di prima pagina. Spalletti chiama il suo trequartista, De Laurentiis invece no: e così Lorenzo Insigne finisce nel mirino di diversi club stranieri. Il capitano del Napoli, in vacanza a Ibiza con Immobile, riceve i complimenti da parte del neo tecnico partenopeo, ma rimane il silenzio sul rinnovo: ora il futuro è a rischio.

Rui Patricio, il muro di Mou - Roma, ecco il portiere. Si è sottoposto ieri alle visite mediche il nuovo portiere giallorosso, il portoghese Rui Patricio. E nel pomeriggio di ieri è arrivata anche l'ufficialità del suo trasferimento dal Wolverhampton alla Roma.

Felipe, sfreccia per Sarri - Tempo di arrivi a Roma, ma anche sulla sponda biancoceleste: ieri Felipe Anderson si è presentato alla clinica Paideia per la prima parte di visite, per poi raggiungere i nuovi compagni in ritiro. Attesa per l'ufficialità.