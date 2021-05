L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve nell'incubo"

Vertice in casa Juventus ieri mattina, dopo la disfatta contro il Milan. Ed il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Juve nell'incubo". I bianconeri andranno avanti con Pirlo fino a fine stagione, ma nel frattempo si prepara il terreno per l'arrivo di Zinedine Zidane. Per la Juventus Champions League a rischio e ultimatum da parte della FIGC: o lascia la Superlega o via dalla Serie A.

Zhang-Inter, sui tagli appello nel vuoto - Faccia a faccia tra la squadra e Steve Zhang, che continua a chiedere ai giocatori la rinuncia a due mensilità, ma l'appello non trova l'appoggio dei giocatori, che restano in silenzio. E Antonio Conte oggi non sarà in conferenza stampa.



Salerno in A, Lotito vende - Vittoria netta sul Pescara e Serie A conquistata senza guardare agli altri campi: Castori può festeggiare il ritorno in Serie A con la Salernitana e Lotito è obbligato a vendere la società. Non sono infatti consentite multiproprietà in Serie A.