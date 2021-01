L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, paura Covid"

vedi letture

Torna la paura per il Covid in casa Juventus ed il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Juve, paura Covid". Alla vigilia del match con il Milan capolista la Juventus si ritrova nella bolla e con la squadra intera che dovrà essere sottoposta a tampone: Alex Sandro è stato trovato positivo e con sintomi. Una brutta notizia per la Juventus che ora dovrà affrontare un tour de force di cinque gare in due settimane.

Nainggolan: "Zaniolo massacrato come me" - Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha parlato sulle colonne del Corriere dello Sport in una lunga intervista in cui ha toccato anche il caso Zaniolo. Secondo il centrocampista belga il giovane centrocampista della Roma è nell'occhio del ciclone dei social, come accadde anche a lui. Poi sul rapporto con Conte: "Mi ha ferito quando dopo soli 8 minuti di partita mi ha additato come il responsabile".