L'apertura del Corriere dello Sport: "L'Italia non tradisce"

"L'Italia non tradisce", titola il Corriere dello Sport in apertura di prima pagina quest'oggi. Nella seconda giornata di qualificazione ai prossimi Mondiali, l'Italia si impone per due a zero in Bulgaria, senza brillare, ma legittimando il successo con una rete per tempo. Sblocca Belotti su calcio di rigore, chiude Locatelli con un preciso tiro a giro. 24 gare senza sconfitte e mercoledì a Vilnius gli azzurri affronteranno la Lituania, con la Svizzera che osserverà un turno di riposo.

Perché non possiamo rinunciare alla tecnologia - Se la Serbia andrà al Mondiale ed il Portogallo resterà a casa il calcio toccherà il punto più alto dell'ingiustizia di questo decennio, pari al gol segnato di mano da Henry contro l'Irlanda. Come si può disputare le qualificazioni alla più grande manifestazione calcistica senza il minimo aiuto dalla tecnologia?