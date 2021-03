L'apertura del Corriere dello Sport: "Le mani sullo scudetto"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Le mani sullo scudetto". Handanovic alza il muro e Skriniar regala i tre punti: così l'Inter a San Siro batte 1 a 0 l'Atalanta e allunga sulle dirette concorrenti per lo scudetto. Il posticipo del lunedì tra le due big del campionato va ai nerazzurri di Milano che si difendono strenuamente dagli attacchi degli orobici e poi colpiscono da calcio piazzato, con il difensore slovacco che risolve una mischia realizzando la rete decisiva.

Pirlo: "Come una finale" - La Juventus si gioca una buona parte della sua stagione nel match di questa sera contro il Porto allo Stadium e Andrea Pirlo sa bene l'importanza di questa gara. Sarà fondamentale ribaltare l'1-2 subito in Portogallo per andare ai quarti e proseguire la sua corsa in Champions League.

Iella Ghoulam, stagione finita - Un altro, gravissimo, infortunio per Faouzi Ghoulam. L'esterno del Napoli, uscito anzitempo dalla sfida al Bologna per un fastidio al ginocchio, ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, quello ancora non operato. Subito dopo la risonanza a Villa Stuart è stato sottoposto alla ricostruzione del legamento ed ora starà fermo fino all'inizio della nuova stagione.