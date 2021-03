L'apertura del Corriere dello Sport: "Rinvio Juve-Napoli, la Roma allo scontro"

vedi letture

"Rinvio Juve-Napoli, la Roma allo scontro", titola il Corriere dello Sport in prima pagina questa mattina. Durissima lettera alla Lega: "Ingiusto vantaggio per gli azzurri". I giallorossi ora chiedono lo slittamento della partita con Gattuso. La gara di Torino da mercoledì al 7 aprile: Parma, Shakhtar e i partenopei in sette giorni per Fonseca.

La Fiorentina stravince - Spazio anche per la bella vittoria della Fiorentina sul campo del Benevento, 4-1 il punteggio per i viola. La tripletta di Vlahovic mette ne guai Superpippo.