L'apertura del Corriere dello Sport: "Sarri, l'anti-Mou"

In casa Lazio manca ancora il tecnico ed il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Sarri, l'anti-Mou".I biancocelesti sono infatti in pressing, con la trattativa che sarebbe entrata nella fase decisiva. E così, dopo il ritorno di molti big della panchina, da Allegri a Mourinho, passando per Spalletti, ecco che Maurizio Sarri potrebbe essere il prossimo a tornare in sella. Nel casting di Lotito, l'ex allenatore di Napoli e Juventus ha ormai superato Mihajlovic e Pirlo.

Europei, la sorpresa: Mancini taglia Kean - L'attaccante del Paris Saint Germain non ha convinto il CT Roberto Mancini, che non lo ha inserito nella lista dei 28, che entro domani andrà ulteriormente limata e portata a 26. Out anche il portiere del Cagliari Alessio Cragno, mentre resta in lista Matteo Politano. Oggi in campo scenderà l'Under 21, nel quarto di finale dell'Europeo di categoria.

Spalletti, è Insigne il primo problema -Il capitano azzurro è in scadenza di contratto ed il nuovo tecnico si troverà subito a gestire un nodo che riguarda un giocatore simbolo, come fu con Francesco Totti a Roma e con Mauro Icardi a Milano.