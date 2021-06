L'apertura del Corriere dello Sport su Eriksen: "Miracolo all'Europeo"

Christian Eriksen sta bene. Dopo l'arresto cardiato in campo, il capitano della Danimarca è stato soccorso immediatamente prima da Simon Kjaer, che ha evitato che inghiottisse la lingua, poi dai medici in campo. E' stato un "Miracolo all'Europeo", come scrive il Corriere dello Sport nel suo titolo d'apertura.

Il fondo di Zazzaroni. "Ho ripensato a Morosini". E' questo il titolo del fondo proposto da Ivan Zazzaroni oggi sul Corriere dello Sport. In prima pagina il direttore del quotidiano si esprime così: "Un miracolo, il più autentico dei miracoli. La prima speranza nell'immagine che ha invaso il mondo, sorprendendoci e sembrandoci meravigliosa dopo quei terribili e infiniti minuti d'angoscia e lacrime: Christian portato via in barella, la mano sinistra appoggiata sulla fronte e la destra al petto, gli occhi semiaperti. Il momento esatto in cui abbiamo capito che pregare aveva ancora senso".