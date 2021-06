L'apertura del Corriere dello Sport verso Italia-Galles di oggi: "Un pieno d'azzurro"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica la sua apertura all'ultimo match del girone dell'Italia, in programma oggi alle 18 contro il Galles: "Un pieno d'azzurro". Battendo Bale e compagni la Nazionale - già qualificata agli ottavi di finale con un turno d'anticipo - chiuderebbe primo e potrebbe eguagliare il record di Pozzo. Roberto Mancini - si legge - darà spazio a diverse riserve.

Ronaldo stecca, Rossi sorprende. Il girone di ferro di Euro2020, il Gruppo F, è sceso in campo per intero per la seconda giornata, ha regalato spettacolo, emozioni e risultati sorprendenti. Il Corriere dello Sport dedica spazio a centro prima pagina a quanto andato in scena ieri: "Germania, schiaffo a CR7. Un italiano ferma la Francia", con riferimento al c.t. dell'Ungheria Marco Rossi, capace di fare 1-1 con i campioni del mondo in carica.

In casa Inter. Prima di partire per la Cina, Steven Zhang conferma lo staff scudetto. L'Inter si compatta a meno di tre settimane dall'inizio della nuova stagione e, come titola il Corriere dello Sport di spalla, il presidente nerazzurro annuncia il rinnovo dei due più importanti dirigenti: "Zhang, contratto a Marotta e Ausilio", si legge sul quotidiano romano.