L'apertura di QS sulla nazionale: "Italia, forza Leo. Spina nel cuore"

Europeo finito per Leonardo Spinazzola. L'esterno azzurro ha fatto rientro a Roma ieri per essere operato. Il calciatore, uscito anzitempo in lacrime nel match contro il Belgio, ha riportato una lesione al tendine d'Achille. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS: "Italia, forza Leo. Spina nel cuore".