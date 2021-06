L'apertura di Tuttosport: "Juve: CR7, deciditi". Il mercato dipende anche dal portoghese

"Juve: CR7, deciditi", titola stamani Tuttosport. Ronaldo continua a segnare e a battere record anche in Nazionale, si legge, ma l'incertezza sul suo futuro tiene bloccato il mercato bianconero.

Inter - Raspadori, stretta Inter, si legge in taglio alto. L'Inter è interessata al talento azzurro e, in attesa di definire la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain, tratta con l'agente dell'attaccante del Sassuolo.

Milan - Kaio Jorge, scatto Milan, si legge ancora in taglio alto. Il talento del Santos piace ai rossoneri che sembrano in vantaggio sulla Juventus. C'è l'ok di Elliott per l'affondo decisivo.

Euro2020 - Bonucci leader Italia, titola il quotidiano di spalla. Il capitano in vista degli ottavi di domani a Wembley contro l'Austria, carica gli azzurri.

Torino - In taglio laterale, il quotidiano parla del mercato del Torino, interessato a Berisha. "Berisha garanzia Toro - le parole del CT dell'Albania, che tesse le lodi dell'estremo difensore - Portiere affidabile. Dà sicurezza e sa comandare la difesa".

Svolta storica - Sempre di spalla il quotidiano riporta l'abolizione della regola del gol in trasferta da parte dell'UEFA. Il gol fuori casa non vale più doppio, si legge. Si parte subito: in caso di parità, supplementari e rigori.